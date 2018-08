808-Galore...

808-Day: 808-Craft Beer, Sneakers und ein Roland-TR-8 (S) OS-Update…

Es ist 808-Day und wir stoßen mit Original 808-Craft Beer (das Ergebnis einer Kollaboration zwischen den Filmemachern vom Origin Workshop und den Craft Beer Specialisten Mondo Brewing Company, Devilcraft und Melvin Brewing) an, um ein paar richtige 808-Kicks zu bekommen. Stilecht gekleidet ist man bei der Gelegenheit natürlich vorzugsweise mit den 808-Sneakers (RS-0/RS-100), die Roland zusammen mit Puma herausbringt.

Anzeige

Außerdem hat Roland heute den Analogklassiker JX-3P im Plug-Out-Format für den System-8-Synthesizer vorgestellt und den Drumcomputern TR-8 und TR-8S ein Update mit einer neuen Step-Loop-Funktion verpasst. Käufer des DJ-Controllers Roland DJ-808 werden mit einem exklusiven Vinylalbum (das in Zusammenarbeit mit Serato released wurde) belohnt, auf dem Leute wie Egyptian Lover, Machinedrum, Marley Marl, Just Blaze, DJ QBert, Silva, und Tyree Cooper ihre TR-808-Beats präsentieren. Die Münchener Crew Raum 45 kündigte heute ein AchtNullAcht Drum Kit für Ableton Live an (jetzt 33,-€ später 45,-€). Selbst Behringer postet ein Video von einem Jam ihres auf der Superbooth angekündigten 808-Klons RD-808. Prost!



Roland

Raum 45

https://www.br-808.com/

Das könnte Sie auch interessieren: