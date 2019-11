Keyboards 03/2019 JAMIE CULLUM +++ 45 JAHRE YAMAHA +++ 80s-Sound heute! Synth-Pop-Legende HOWARD JONES +++ KAWAI NOVUS NV-5 – Hybrid Digitalpiano +++ Drummachine UNO DRUM – Beats für unterwegs Produkt anzeigen

Wie das Original

5 top Synthesizer Clone zum (verhältnismäßig) kleinen Preis

Was wäre die Welt ohne Clone? Nicht nur Star Wars hätte ein Problem, sondern auch etliche Musiker, vor allem wohl Synthesisten. Denn etliche tonspeiende Geräte wurden vor Urzeiten gefertigt und verkauft, sodass funktionierende Originale bisweilen wirklich rar geworden sind und dann oft zu überteuerten Preisen verhökert werden. Ein Glück bieten viele Hersteller und Dritthersteller inzwischen Clone ihrer begehrten Schätzchen an, die klanglich dem Original oft verblüffend ähnlich sind und zudem oft mit nützlichen Upgrades (wie z.B. Midi) ausgestattet und/oder etwas handlicher konstruiert sind. Hier findest du 5 top Clone…

Behringer Model D

Behringers Model D entfaltet einen ähnlichen Druck wie das Original; wuchtige Synth-Bässe sind kein Problem. Die Oszillatoren klingen fett, das Filter packt ähnlich kräftig zu, und die Hüllkurven sind ähnlich flott. Und das zum Straßenpreis von rund 300 Euro. Im Vergleich zum Original ein echtes Schnäppchen – für den muss man nämlich ganz schnell mal das 10 fache bezahlen.

Roland JU-06A

Sein direkter Vorfahre war nicht nur der Juno-106, sondern auch der Juno-60 und somit beherrscht dieser Clone den Sound der 80er Jahre nur zugut. Aber man kann sogar auf technischer Sicht bei beiden Vorfahren kombinieren, d.h. zum Beispiel das Filter des Juno-106 mit dem Arpeggiator des Juno-60 kombinieren. Die Neuauflage ist außerdem super kompakt und es gibt optional eine passende Minitastatur.

Memotron

Mit dem Memotron ist Manikin Electronic ein wirklich gutes Gerät gelungen. Das Gesamtpaket aus einer interessant ausgewählten Library und den klassischen Regelmöglichkeiten geht auf. Auch was die Authentizität der Bedienung angeht, sind die entscheidenden Punkte bereits angedeutet worden: Tastatur und Spielgefühl stimmen, die Anordnung der Regler ebenfalls.

ARP Odyssey

Die Bedienung mag für Anfänger ungewohnt sein, Speicherplätze gibt es auch nicht, aber das macht nichts – so lernt man den Synth schnell und gut kennen. Und das wichtigste: die Sounds sind fantastisch, egal ob Bass oder Lead oder wirre futuristische Laser-Kanonen-Sounds.

Roland TR-08

Bedienelemente die es auf dem Original gibt, finden sich auch alle auf diesem Clone der TR 808 wieder. Der TR-08 lässt sich also ganz traditionell – wie in den 80ern – bedienen, oder – wenn man will – über das Menü und Display.

