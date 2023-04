Promotion

37 Tasten reichen doch, oder?

5 Synthesizer mit kleiner Tastatur

Es muss nicht immer die große Workstation sein, manchmal tut es auch ein kompaktes Keyboard. Sei es um groovige Basslines, funky Synth-Solos oder spezielle Soundeffekte einzuspielen. Dafür reichen oft drei Oktaven und man spart sich die Schlepperei eines großen Keyboards. Seit einigen Jahren gibt es eine gute Auswahl an kompakten Synthesizern, die wenig wiegen und sich bequem unter den Arm klemmen lassen. Wir haben fünf aktuelle Klein-Synthesizer für euch zusammengestellt.

Novation Bass Station II

Die analoge Novation Bass Station II bietet einen satten Sound, eine flexible Klangerzeugung inkl. Sequenzer und Arpeggiator und ist intuitiv zu bedienen. Per Firmware-Update kam der zusammen mit Aphex Twin entwickelte AFX-Modus hinzu, mit dem sich in Zonen oder sogar pro Taste ein anderes Preset zuweisen lässt. Hier stimmen Sound, Preis und Spaßfaktor.

Modal Argon8

Den Wavetable-Synthesizer Argon8 gibt es in verschiedenen Größen, auch als 37-Tasten Keyboard. Er kann bis zu vier Oszillatoren pro Stimme (= 8) nutzen, für die es acht unterschiedliche Typen gibt. Über die Mod-Matrix lassen sich 11 Quellen auf 52 Ziele routen, was besonders den Soundbastler freut. Sequenzer und Arpeggiator sind auch mit an Bord.

Arturia Minibrute 2 Noir

Der Minibrute 2 Noir ist ebenfalls analog, hat aber einen ganz eigenen Sound. Features wie Ultrasaw und Metalizer finden sich nur hier. Sein großes Plus ist das Patch-Feld, über das zusätzliche Funktionen erreichbar sind und sich außerdem Analog-Sequenzer, andere semi-modulare Synthesizer und Eurorack-Systeme mit dem MiniBrute 2 verbinden lassen.

Roland JD-Xi

Wer sich mit Mini-Tasten anfreunden kann, findet im JD-Xi einen flexiblen Synthesizer und eine kleine Workstation in Einem. Seine zwei Digital Synth Parts, das PCM Drumkit und die Analog Synth Voice bringen es zusammen auf 129 Stimmen in vier Parts. Zusammen mit dem 4-Track Sequenzer, Effekten und dem Vocoder lassen sich ganze Songs arrangieren oder Halb-Playbacks für Gigs realisieren.

Korg Minilogue XD

Korgs 4-stimmiger Minilogue XD bringt analoge und digitale Technik zusammen. In den Multi Engine-Oszillator können unterschiedlichste Modelle geladen werden, die von Drittanbieter in großer Zahl angeboten werden. Eine FX-Sektion sowie ein Step-Sequenzer und ein Motion-Sequenzer sind ebenfalls vorhanden.

