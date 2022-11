Verstecktes Potential

5 Synthesizer, die wie Spielzeuge aussehen, aber keine sind

Man sollte Dinge nicht nur nach ihrem Äußeren beurteilen, auch wenn es manchmal wirklich nahe liegt. Das trifft auch auf Synthesizern zu. Es gibt Geräte, die ein sehr verspieltes Design haben und mitunter sogar auf ein, nun sagen wir mal, jüngeres Publikum ausgelegt sind. Doch der erste Eindruck kann täuschen und so manches Toy/Fun/Gadget-Produkt ist unter der Haube ein ernst zu nehmender Synthesizer. Wir haben fünf Geräte herausgesucht, deren Potential hinter einem eher spielerischen Ansatz entdeckt werden will.

Artiphon Orba 2 / Orba

Die Halbkugel Orba 2 beinhaltet einen Sample-basierten Synthesizer, der sich über dynamisch reagierende Tasten auf der Oberseite spielen lässt. Mit dem internen Looper können Spuren für Drums, Bass, Chords und Lead-Sound aufgenommen werden. Die integrierten Sensoren Accelerometer und Gyroskop wandeln Bewegungen in Controller um, mit denen sich diverse Parameter steuern lassen. Via Bluetooth oder USB-C lässt sich Orba 2 auch als MIDI-Controller nutzen und mit der Orba-App stehen zusätzliche Sounds und Settings zur Verfügung.

1010music Nanobox Lemondrop

Quietschgelb und kaum größer als eine Zitrone. Und doch ist Lemondrop aus der Nanobox-Serie ein waschechter Granular-Synthesizer, der via MIDI 4-stimmig spielbar ist. Er besitzt zwei Granulatoren und einen Oszillator, zwei Filter und mehrere Modulatoren. Über eine Micro SD-Card können eigene WAV-Dateien geladen werden. Außerdem lässt sich Lemondrop über den Line-Eingang auch als Granular-Effekt nutzen. Die Bedienung erfolgt weitestgehend über das Touch-Display.

Dato Duo

Ein Gerät, zwei Seiten: Synthesizer und Sequenzer. Duo soll zwei Menschen zusammenbringen, die die beiden Teile gemeinsam bedienen. Der monophone 12 Bit-Synthesizer besitzt zwei Oszillatoren und ein Filter sowie ein Delay und einen Bitcrusher. Dazu können Kick und Snare über zwei Pads gespielt werden. Bei dem Sequenzer laufen acht Steps im Kreis, die intuitiv gesetzt und gemutet werden können. Die Noten werden mit einem Mini-Keyboard eingegeben. Duo kann auch via MIDI gespielt werden bzw. die Sequenz ausgeben.Über eine analoge Clock-I/O lassen sich weitere Geräte synchronisieren.

Sonicware Liven Beats & Bass

Rhythmus und Basslauf bilden das Fundament eines modernen Tracks. Bei EDM-Styles wie HipHop, Electronica, Drum&Bass, Dance etc. ist es sogar essentiell. Die Liven-Groovebox bietet für den Bass einen Mono-Synth mit zwei Oszillatoren mit 64 Wavetables plus einen Sub-OSC. Für den Beat sorgt eine Drummaschine mit über 450 PCM-Sounds. Die Grooves werden über einen Sequenzer mit Parameter-Locks programmiert. Genre-typische Effekte wie Isolator, Ducking, Bit Crusher und Tilt-EQ sorgen für den authentischen Sound.

Korg NTS-1

Der NTS-1 ist nicht größer als ein Monotribe, besitzt jedoch eine viel leistungsfähigere und vor allem wandelbare Engine. Er entspricht dem digitalen Oszillator der *logue-Serie und kann daher per Update für den Oszillator und die Effekte seine Funktionalität komplett ändern. Drittanbieter wie Sineveibes, Soundmangler, 2getheraudio usw. haben hierfür schon zahlreiche Anwendung für VA-, Wavetable, PM-Synthese etc. programmiert. Für den Ribbon-Controller gibt es mehrere Quantisierungen und der monophone Synthesizer kann auch via MIDI gespielt werden.

