MIDI-Controller für Klavier-geübte Hände

5 Masterkeyboards mit Hammermechanik

Wer jahrelang Klavierunterricht hatte und das Spiel auf einem echten Instrument seit Kindertagen kennt, wird auch als ausgewachsener Hobbymusiker oder Profi eine Tastatur bevorzugen, die dem Klavier so nah wie möglich kommt. Auch wenn nicht nur Klavieretüden einspielt, sondern am Rechner alle möglichen Instrumente als Plug-ins in seiner DAW hat, wollen die geübten Finger ihre geliebten 88 Tasten mit Hammermechanik nicht missen. Wir haben fünf entsprechende Masterkeyboards herausgesucht, die sich für unterschiedliche Einsatzgebiete empfehlen.

Studiologic SL88 Grand

Die TP40Wood-Tastatur des SL88 Grand verfügt über Tasten mit Holzkern, was ihnen eine natürliche und ausbalancierte Schwere verleiht. Die Oberfläche vermittelt mit ihrem “Ivory-Touch” die Haptik echter Klaviertasten. Das Keyboard verzichtet auf die üblichen Handräder und bietet als Spielhilfen drei Joysticks. Die Zuweisungen der Joysticks, vier Pedalanschlüsse und Splits erfolgen über ein TFT-Display. Das SL88 Grand ist eine günstige Lösung, wenn man hochwertige Piano-Plug-ins adäquat ansteuern möchte. In der Variante SL88 Studio besitzt das Keyboard die leichtere Tastatur TP/100LR.

Doepfer LMK-Plus-Serie

Die Masterkeyboards LMK4+, LMK2+ und PK88 sind echte Dauerbrenner, die vor allem bei Live-Musikern seit vielen Jahren beliebt sind. Alle Modelle besitzen die Fatar TP/40GH-Tastatur mit frei schwingenden Hämmern, die sich durch ein schnelles Repetierverhalten auszeichnet. Die Tastatur ist direkt in ein Flightcase mit Füßen, Kugelecken und Tragegriff eingebaut. Einfach Deckel drauf und schon kann man zum Gig gehen. Das Topmodell LMK4+ kann mit 8 Split-Zonen, 128 Speicherplätzen und zuweisbaren Spielhilfen auch größere Setups verwalten. Das LMK2+ ist mit reduzierten Funktionen auf kleinere bzw. mittlere Setups ausgelegt und das Modell PK88 verzichtet auf alle weiterführenden Features und fokussiert sich auf die hochwertige Tastatur für den mobilen Einsatz.

Kawai VPC1

Kawai ist als Hersteller von hochwertigen Flügeln, Klavieren und Digitalpianos auch bei den anspruchsvollen Masterkeyboards stets vorn mit dabei. Die RM3 Grand-Tastatur besitzt Holztasten mit Ivory Touch-Oberfläche, die über drei Sensoren abgenommen werden. Zusammen mit der justierbaren Simulation des Druckpunktes kann die Tastatur angepasst und besonders dynamisch gespielt werden. Als Presets sind Konfigurationen für die Plug-ins Ivory II, Pianoteq, Galaxy Vintag D und Alicia’s Keys vorhanden. Auch eigene Anpassungen sind über einen Editor möglich.

Native Instruments Komplete Kontrol S88 MK2

Das Komplete Kontrol S88 MK2 kombiniert eine Fatar-Tastatur mit den Steuermöglichkeiten des Native Kontrol Standards (NKS), der inzwischen von zahlreichen Firmen und Plug-ins unterstützt wird. Dazu kommt eine intuitive Steuerung der gängigen DAWs und vollständiger VSTi-Support. Über zwei hochauflösende Displays und 4-direktionale Push-Encoder wird durch Menüs und Librarys manövriert. RGB-LEDs, die sich oberhalb jeder Taste befinden, zeigen Drum-Cells, Keyswitches, Akkorde, Skalen und weitere Funktionen an. Somit eignet sich dieses Keyboard als Steuerzentrale für Computer-basierte Arbeitsplätze.

Kurzweil KM88

Das günstige KM88 besitzt die gleiche hochwertige RPHA-Tastatur, die auch bei den großen PC-4-Keyboards zum Einsatz kommt. Bezüglich der Spielhilfen ist das Keyboard mit einem Joystick, einem Fader und sechs Tasten eher spartanisch ausgestattet. Jedoch können über einen Editor jeweils neun virtuelle Fader, Regler und Taster für jede der vier Split-Zonen als Controller definiert und auf 120 internen Speicherplätzen abgelegt werden. Weiterhin gibt es eine Chord Trigger-Funktion und es stehen sieben Velocity-Kurven zur Auswahl.

