Portemonnaie-freundliche Testsieger

5 Budget Testgräte aus 2021

Die Testgeräte mit den allerbesten Testergebnissen, sind oft Schweine teuer. Deshalb haben wir hier noch 5 Portemonnaie-freundliche Testsieger unserer Kandidaten aus 2021 herausgesucht.

Novation Circuit Tracks

Novation hat mit der Überarbeitung von »Circuit « wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Die kompakten Maße und interne Stromversorgung erlauben den Einsatz als mobile Produktionsumgebung. Die Groovebox könnte sogar das Potenzial haben, in manchem Studio- oder Live-Setup als »Herzstück« zu arbeiten, denn die Sequencer-Funktionalität ist hervorragend. Die Integration von externen Klangerzeugern ist dank des umfangreichen MIDI-I/Os sehr gut gelöst.

Hier findest du den Novation Circuit Tracks bei Thomann.

Novation Circuit Rhythm

Novation ist mit Circuit Tracks eine leistungsstarke Kombination von Groovebox und Sampler geglückt. Die Gestaltung der Bedienoberfläche ist derart übersichtlich, dass trotz fehlendem Display ein intuitives Arbeiten und Produzieren möglich ist – durch die umfangreiche Funktionalität ist ein bisschen Einarbeitungszeit dennoch einzuplanen. Das Kistchen richtet sich in erster Linie an Beat-Produzenten, die auch unterwegs in die Pads hauen möchten.

Hier findest du den Novation Circuit Rhythum bei Thomann.

Modal Cobalt8

Das Konzept geht auf! Die algorithmische Erzeugung von komplexen Oszillator-Strukturen führt nicht nur zu neuen Klangwelten, sondern kann auch die besten Qualitäten der geschätzten analog-polyfonen Ahnen verblüffend ähnlich nachbilden. Dazu kommen die makellose Verarbeitung und der Komfort der Modal-App, die ihresgleichen sucht. Drei preislich sehr attraktive Modelle decken verschiedene Hardware-Ansprüche ab. Wer bereits ein MPE-fähiges Keyboard besitzt, kann mit dem Desktopmodell eine Menge Platz sparen; andere werden an dem hochwertigen Fatar-Keyboard Freude haben. In jedem Fall ist Modal Electronics mit dem Cobald8 ein großer Wurf gelungen.

Hier findest du den Modal Cobalt8 bei Thomann.

Casio PX-S1100 BK & Casio PX-S3100 BK Privia

Mit den Modellen PX-S3100 und PX-S1100 sichert sich Casio erneut einen der vordersten Plätze in der Kompaktpiano-Klasse. Vor allem das größere Modell bietet mit einem Anschaffungswert von deutlich unter 1.000 Euro ein wirklich überragendes Preis/Leistungs-Verhältnis. Beide Instrumente kommen zudem komplett mit Sustain-Pedaltaster, Notenpult, Bluetooth-Adapter und Audio/MIDI-Recording. Eine schöne Melange aus Sound, Funktionalität und ausgezeichnet spielbarer Tastatur für Einsteiger und Fortgeschrittene zu einem attraktiven Preis!

Hier findest du das Casio PX-S1100 bei Thomann.

Hier findest du das Casio PX-S3100 bei Thomann.