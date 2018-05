4 der bekanntesten Breath Controller

Egal ob Wind Controller, Breath Controller oder auch Blaswandler: alle drei Begriffe meinen die gleiche Art Musikinstrument. Dabei handelt es sich nämlich um eine Gerätekategorie, die die Funktion von Blasinstrumenten elektronisch simuliert und damit auch deutlich erweitert.

FOTO: By Vlad Spears (Onyx The Digital Pied Piper) [CC BY-SA 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons

Was das Stagepiano für das Klavier ist, ist der Breath-Controller für das Blasinstrument. Es geht also darum, das Spielgefühl nachzubilden und gleichzeitig die Funktionen der analogen Instrumente deutlich zu erweitern. Da lässt sich mal die Griffweise eines Saxofons für eine Blockflöte anwenden oder statt dem Sound einer Queerflöte erklingt ein Glockenspiel.

Inzwischen hat sich die Technik von solchen Instrument immer weiter verbessert und kommt in Sachen Realismus schon nah an ihre Vorbilder heran, was auch von der Sounderzeugung abhängt – die is mal im Instrument integriert, mal steuert der Blaswandler über MIDI eine externe Klangquelle an.

Wir haben euch im Folgenden vier Blaswandler von unterschiedlichen Herstellern herausgesucht:

Akai EWI 5000

Akai hat in den letzten Jahren auch auf das Thema Blaswandler gesetzt. Das aktuelle Modell mit integrierter Sounderzeugung lässt euch via Wireless-Modul sogar kabellos spielen.

Aodyo Sylphyo

Das Aodyo Sylphyo dürfte der Underdog der Blaswandler sein: in der praktischen Reisegröße und mit dem reduzierten Design nimmt der Blaswandler schon allein optisch eine Sonderstellung ein. Das Aodyo Sylphyo verzichtet dabei auf eine eigene Sounderzeugung – es kommt aber auch ohne Kabel aus.

Roland Aerophone AE-10

Auch Roland mischt im aktuellen Blaswandler-Markt mit und hat mit dem AE-10 Aerophone ein Gerät im Programm, dass einige Funktionen aus den Tasteninstrumenten von Roland nutzt. Eine eigene Sounderzeugung und eingebaute Lautsprecher machen es etwa zum Üben mobil.

Yamaha WX5

Auch Yamaha mischte lange Zeit im Bereich der Wind-Controller mit – allerdings sind selbst neuere Modelle wie das WX5 aktuell kaum noch gebraucht zu bekommen. Seinen Weg zur Sounderzeugung findet euer Atem hier ebenfalls via MIDI.