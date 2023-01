Kompakter Sampler für das Eurorack

1010 Music präsentiert Bitbox Micro

1010 Music ist mit einer neuen Version ihres Bitbox-Sample-Moduls am Start. Bitbox Micro ist ein Touchscreen- basierter Sampler mit 8 stereo Sample-Pads dessen Gehäuse nur 18HP breit ist.

Anzeige

Samples können direkt im Modul aufgenommen oder von Micro-SD Karte geladen werden. Sounds lassen sich per 2″ Touchscreen, über CV oder per MIDI polyphon spielen, Effekte können hinzugefügt werden und auf drei Stereoausgänge geroutet werden. Komplette Einstellungen können als Presets in beliebig großer Anzahl auf microSD Karte gespeichert werden. Die bitbox micro ist nicht nur im Studio zuhause, sondern ist auch ideal für Live-Performances.

Die Features der Bitbox Micro:

• Wiedergabe von bis zu 24 stereo Stimmen, wenn alles Samples im internen 64 MB Speicher Platz finden oder bis zu acht stereo Streams (bis zu 4 GB Files) direkt von microSD Karte

• 8 stereo Sample Pads pro Preset für Single/Multisamples, Clips, Slicer oder Granular Sounds

• Parameter via CV oder MIDI steuerbar (inklusive MIDI learn Funktion)

• Perfekte Loops durch definierbare, taktbasierte Aufnahmelänge

• Internes Re-Sampling des Master Out ohne zusätzliche Verkabelung

• Automatisiertes Erstellen von Multisamples über CV oder MIDI

• Freie Konfiguration der acht Inputs: Wahlweise als stereo Audio In, bis zu acht Gate Inputs, bis zu acht CV Inputs oder einem Clock Input

• Pads lassen sich frei auf die drei stereo Audio Outputs routen, die auch als sechs mono Ausgänge verwendet werden können

• zwei interne Effekte – Delay und Reverb

• Alle Ein- und Ausgänge sind DC coupled, damit können Steuerspannungen aufgenommen und wiedergegeben werden

• Es können beide TRS MIDI Adapter Typen (Type A und Type B) verwendet werden

• 2″ Touchscreen zur intuitiven und direkten, haptischen Bedienung

• Verfügt über die doppelte Prozessorleistung der ersten bitbox Generation

Bitbos Micro kostet 489,- €.

