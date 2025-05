Anthony Marinelli gibt praktische Tipps

Veröffentlicht am

Keyboarder und Produzent Anthony Marinelli hat auf seinem YouTube-Kanal viele Videos, auf denen er Einblick in seine Arbeit gibt. Er war an großen Produktionen beteiligt und ist ein ausgewiesener Spezialist für Vintage-Synthesizer. Daher beinhalten seine Videos oft Breakdowns bekannter Songs und den darin enthaltenen Keyboard-Parts. Aber in einem neuen Video geht Marinelli auf mehr allgemeine Themen des Sounddesigns ein und zeigt Fehler auf, die einem dabei unterlaufen können.

Anthony Marinelli – 5 Mistakes People Make with Synths

Manchmal sind es eher unscheinbare Punkte, die darüber entscheiden, ob ein Synth-Sound funktioniert oder nicht. Marinelli spricht in diesem Video verschiedene Aspekte an, die schnell vernachlässigt oder falsch gemacht werden, die aber einen deutlichen Unterschied ausmachen können. Die Beispiele werden zwar an analogen Vintage-Synthesizern demonstriert, lassen sich jedoch auf moderne Keyboards, VA-Synthesizern und Plug-ins genauso gut anwenden.

Tuning

Das erste Beispiel, das in dem Video analysiert wird, beschäftigt sich mit dem Stimmen bzw. Verstimmen mehrerer Oszillatoren. Sogenannte Detuned Sounds werden gern für Leads verwendet. Es kann leicht passieren, dass die Grundtonhöhe dabei verloren geht und so der Sound im Arrangement schief klingt. Durch leichte Unterschiede im Pegel der Oszillatoren sowie symmetrischer Verstimmung lässt sich dieses Problem vermeiden.

Timed Presets

Ein ebenfalls wenig beachteter Aspekt sind Presets, die nicht auf das Tempo eines Tracks abgestimmt sind. Moderne Synthesizer und vor allem Plug-ins besitzen oft einen gewaltigen Vorrat an inspirierenden Presets, die sich prinzipiell gut spielen lassen. Da die Programmierer jedoch nicht wissen können, für welches Song-Tempo das Presets mal verwendet werden wird, sitzen die Hüllkurven oft nicht richtig. Als Erstes sollten laut Marnielli Attack und Decay, insbesondere der Filterhüllkurve, auf den Track abgestimmt werden, bevor man andere Parameter des Presets variiert. Denn stimmen diese Eckpunkte nicht, bringen auch andere Anpassungen wenig.

Weitere Tipps in dem Video befassen sich zu wenig Expression und dem Einsatz von Pedalen, Keyboard-Tracking und dem gezielten Tweaken von Parametern. Diese Punkte wirken zunächst vielleicht etwas basic, verfehlen aber ihre Wirkung nicht. Schaut euch das Video an und probiert den einen oder anderen Tipp mal aus.

Website von Anthony Marinelli

YouTube-Kanal von Anthony Marinelli