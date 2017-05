Playalong: „We Were Here“ – Boy

Boy, das sind die beiden Sängerinnen Sonja Glass und Valeska Steiner, die 2011 mit ihrem Debut ‚Mutual Friends‘ für mächtig Furore sorgten. Das Album hielt sich fast 40 Wochen in den deutschen Top 100, und die Single ‚Little Numbers‘ war bald über 15 Millionen Mal angeklickt worden. Die beiden Boys lernten sich 2008 beim Hamburger Kontaktstudiengang für Popularmusik kennen und spürten sofort, dass die berühmte Chemie stimmte. Ihr im August veröffentlichtes Album ist auf Herbert Grönemeyers Label Grönland erschienen.

Hört man sich ‚We Were Here‘ genau an, fällt auf, dass hier aufwändig produziert wurde und jeder Sekunde Musik sorgfältige und lange Überlegungen zugrunde liegen, so klingt das Produkt groß und teuer.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Drums, plus Click

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

Außerdem inklusive: