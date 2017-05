Playalong: „True Friends“ von Bring Me The Horizon

Mit dem Album „That’s The Spirit“ von 2015 hatten Bring Me The Horizon sich in den zehn Jahren seit dem Debüt schon sehr weit von ihren Deathcore-Wurzeln entfernt: Die Tattoos bleiben, aber vor Poprock und Balladen hat man keine Angst mehr. „True Friends“ eben, wie die dritte Single aus diesem Album schon sagt.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Drums, plus Click

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

Außerdem inklusive: