„Time For Bedlam“ ist ein Stück von „inFinite“, dem 20sten Studioalbum der Hardrock- und Metal-Miterfinder aus dem Jahr 2017 – fast ein halbes Jahrhundert nach dem Debüt „Shades Of Deep Purple“. Mit Bassist Roger Glover und den beiden Ians sind tatsächlich 60% der klassischen Mark-II-Besetzung immer noch an Bord.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Drums, plus Click

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

Außerdem inklusive: