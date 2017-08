“The Ocean” vom fünften Led-Zeppelin-Album “Houses Of The Holy” aus dem Jahr 1973 ist eines der Led-Zep-Stücke, bei denen man am deutlichsten den Funk-Einfluss durchhört, der insbesondere die Synkopen selten abgeneigte Rhythmusgruppe der stilprägenden Hardrock-Band zu dem gemacht hat, was sie ist.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Vocals

Außerdem inklusive: