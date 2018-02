Playalong: „Tattoo“ – Van Halen

2012 erschien, worüber jahrzehntelang nur spekuliert, gehofft und gestritten worden war: „A Different Kind Of Truth“, das erste Van-Halen-Album mit Sänger und Charmebolzen David Lee Roth seit 1984. „Tattoo“ stammt von diesem Comeback-Werk der Band, die Hardrock seit den 70ern so sportlich-kalifornisch-sonnengebräunt-flashy neu definiert hatte wie sonst niemand.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Keys

ohne Sologitarre

ohne Vocals

Außerdem inklusive: