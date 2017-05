Playalong: „Something To Talk About“ – Bonnie Raitt

Ende der 80er legte die amerikanische Bluesrock-Singer-Songwriterin Bonnie Raitt im Team mit Produzent Don Was ein großes Comeback hin. 1991, immerhin 20 Jahre nach Beginn ihrer Karriere, heuerte sie ihn ebenfalls für das Album „Luck Of The Draw“ an, von dem „Something To Talk About“ stammt, eine Komposition der kanadischen Singer-Songwriterin Shirley Eikhard.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Drums, plus Click

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Orgel

ohne Vocals

Außerdem inklusive: