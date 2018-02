Playalong: „School’s Out“ – Alice Cooper

Egal, ob man den Song als differenzierte Kritik am Bildungssystem einschätzt oder einfach als die Ferienhymne schlechthin: Wer irgendwann im Leben schonmal zur Schule gegangen ist, kann die emotionale Bedeutsamkeit der Zeilen „School’s out for summer, school’s out forever“ einschätzen. Der Shuffle-Hit stammt vom vierten Album des sympathischen Schock-Rockers Alice Cooper, das ebenfalls „School’s Out“ hieß und im Jahr 1972 erschien.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Gitarrensolo

ohne Keys

ohne Vocals

Außerdem inklusive: