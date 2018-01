„Rikki Don’t Lose That Number“ ist sicherlich der größte Hit, den die fruchtbare Partnerschaft von Donald Fagen und Walter Becker mit ihren jeweiligen Studiomusikern hervorgebracht hat – die meisten Steely-Dan-Kompositionen waren in ihrer unterschwelligen jazzigen Verspieltheit zu raffiniert für die Charts. „Rikki Don’t Lose That Number“ stammt vom 1974er-Album „Pretzel Logic“.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Piano

ohne Vibraphon

ohne Vocals

Außerdem inklusive: