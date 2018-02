„No One Knows“ war 2002 der erste Hit der Stoner-Rocker Queens Of The Stone Age um den Ex-Kyuss-Gitarristen Josh Homme. Es stammt vom dritten Album „Songs For The Deaf“.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Drums, plus Click

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

Außerdem inklusive: