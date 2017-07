Die Hochphase des klassischen Soul war zwar in den 60ern und 70ern, aber die Commodores haben mit „Nightshift“ vom gleichnamigen Album auch 1985 noch ein beseeltes Stück hinbekommen – wobei die ehemalige Funkband hier ähnlich wie zur selben Zeit ihr ehemaliger Sänger Lionel Richie schwer in 80er-Ästhetik macht. Textlich ist „Nightshift“ eine Hommage an die damals gerade verstorbenen Soulsänger Jackie Wilson und Marvin Gaye.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

