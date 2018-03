Die Fleetwood Mac von 1969 waren andere als die, die später in den 70ern die großen Hits hatten: Mit dem Gitarristen Peter Green an Bord war die Band deutlich geprägt vom Blues bzw. dessen britischen Adaptionen. Zu hören auf „Need Your Love So Bad“ vom 1969er-Album „The Pious Bird Of Good Omen“.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „Need Your Love So Bad“ von Fleetwood Mac – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Orgel

ohne Strings

ohne Strings und Orgel

ohne Vocals

Außerdem inklusive: