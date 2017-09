“Love In An Elevator” stammt vom Album “Pump”, das die 70er-Hardrocker Aerosmith 1989, in einer Comeback-Phase, veröffentlichten.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Keyboards

ohne Vocals

Außerdem inklusive: