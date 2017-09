“Live For The Kill” stammt vom Album “Twilight Of The Thunder God”, das die alten Schweden in ihrer Eigenschaft als melodische Death-Metaller 2008 veröffentlicht haben.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Strings

ohne Vocals

Außerdem inklusive: