“I Heard It Through The Grapevine” aus dem Jahr 1967 ist einer der großartigsten Klassiker des Soul-Gottes Marvin Gaye. Zuerst erschienen ein Jahr später auf dem Album „In The Groove“.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

Außerdem inklusive: