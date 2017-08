Playalong: „I Can’t Keep From Cryin’ Sometimes (Part 1)“ – Ten Years After

Unser Playalong zur Al-Kooper-Komposition “I Can’t Keep From Cryin’ Sometimes” in der Version von Ten Years After orientiert sich an der Live-Aufnahme vom 1973er-Album „Recorded Live“, das den Gitarrenkönner Alvin Lee in Bestform zeigt.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „I Can’t Keep From Cryin’ Sometimes (Part 1)“ von Ten Years After – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Orgel

ohne Vocals

Außerdem inklusive: