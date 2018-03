Playalong: „Highway Star“ – Deep Purple 

Die siebte Purple-LP “Machine Head” war die dritte in einer Serie von drei klassischen Alben der Mark-II-Besetzung von Deep Purple. Die – neben Black Sabbath – Metal-Erfinder spendierten der Weltöffentlichkeit hier nicht nur den Überhit „Smoke On The Water“, sondern auch den Opener „Highway Star“, der auf dem folgenden Live-Album „Made In Japan“ ganz besonders zur Geltung kommen sollte.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „Highway Star“ von Deep Purple – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Orgel

ohne Rhythmusgitarre

ohne Sologitarre

Außerdem inklusive: