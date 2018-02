Playalong: „Get Lucky“ – Daft Punk

Was für ein Comeback: 2013, ganze 8 Jahre nach ihrem dritten, zum ersten Mal etwas medioker geratenen Album mit dem vielsagenden Titel „Human After All“, haben es die Pariser Filter-House-Protagonisten Daft Punk mit dem Album „Random Access Memories“ geschafft, sich neu zu erfinden, zugleich ihrer schillernd-bouncenden NuDisco-Ästhetik treu zu bleiben und damit einmal mehr die ganze Musikwelt mitzureißen. Zwar treten Thomas Bangalter und Guy-Manuel de Homem-Christo in der Öffentlichkeit weiterhin nur mit Roboterhelmen auf, aber im Studio haben sie diesmal auf „echte“ Gastmusiker aus Fleisch und Blut gesetzt, wo sie früher bevorzugt sampleten. Die Single „Get Lucky“, mit Vocals von Pharrell Williams, lebt zudem vom fein klingelnden, funky Sound des Gitarristen Nile Rodgers und erinnert damit im besten Sinne an dessen Band Chic.

Hier findest Du die Playalong-Versionen des Songs „Get Lucky“ von Daft Punk – als Komplettmix (mit allen Instrumenten & Gesang) sowie als Minus-One-Versionen für alle Instrumentengruppen zum Mitspielen oder Mitsingen. Üben, jammen, Spaß haben!

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Funk-Gitarre

ohne Gitarren

ohne Gitarren und Vocals

ohne Keys

ohne Single-Note-Gitarre

ohne Vocals

Außerdem inklusive: