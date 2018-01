“Everybody Wants To Rule The World” war neben “Shout” der andere große Mitt-80er-Hit, den das Synthpop-Duo Tears For Fears für sich verbuchen konnte. Vom Album “Songs From The Big Chair” aus dem Jahr 1985.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Keyboards

ohne Vocals

Außerdem inklusive: