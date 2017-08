„Behind The Veil“ ist eine Reggae-Nummer vom vielseitigsten der britischen Blues-Gituarheroes der 60er. Erschienen auf Jeff Becks Livealbum „Performing This Week … Live At Ronnie Scott’s” aus dem Jahr 2008.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Stücks:

Soundfiles (mp3):

• Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten)

• ohne Bass

• ohne Drums

• ohne Gitarre

• ohne Keys

Außerdem inklusive: