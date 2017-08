“As Horizons End” stammt vom Album “Faith Divides Us – Death Unites Us”, das die melodischen Doom-Metaler, die schon in den 90ern sehr in Richtung Goth crossoverten, im Jahr 2009 veröffentlichten.

Dieses Jam-Playalong-Paket enthält folgende Versionen und Jam-Tracks des Songs:

Soundfiles (mp3):

Mix (Komplettversion mit allen Instrumenten & Gesang)

ohne Bass

ohne Drums

ohne Gitarre

ohne Gitarre und Vocals

ohne Keys

ohne Vocals

Außerdem inklusive: