Studioszene 2020 zieht in den Mannheimer Rosengarten

Die Studioszene, das Community-Event für alle Producer, Recording-, Mixing- & Mastering Engineers, findet am 30. und 31. Oktober 2020 im Mannheimer Rosengarten statt. Auf der Studioszene erwarten dich mehr als 40 Workshops und Talk-Runden zum Thema Musik- und Audioproduktion. Als Referenten sind bereits die erfahrenen Producer und Engineers Ralf Christian Mayer (Mark Forster, Clueso), Moses Schneider (Beatsteaks, AnnenMayKantereit, Tocotronic), Wolfgang Stach (Jupiter Jones, Bosse) und Peter Schmidt (Depeche Mode, Udo Lindenberg, Peter Fox) bestätigt. Außerdem stellen vor Ort mehr als 50 Top-Brands der Studiobranche ihre Produkte und Neuheiten vor, die selbstverständlich angetestet werden dürfen!

Zum Ticket-Vorverkauf:

www.studioszene.de/tickets

Zum Programm: www.studioszene.de/programm

Von Köln nach Mannheim – Eure Gesundheit ist uns wichtig!

Anstatt die geplante Veranstaltung aufgrund wachsender Hürden abzusagen, haben wir uns dazu entschieden, das Event auch in diesem Jahr durchzuführen – natürlich mit einem umfassenden Hygienkonzept. Um dieses zu realisieren, mussten wir unsere Location jedoch vergrößern… Die Studioszene zieht von Köln nach Mannheim in den Rosengarten, wo mit dem Guitar Summit seit 2017 auch Europas größtes Event für Gitarristen und Bassisten stattfindet. Die Räumlichkeiten des Rosengartens in der Musikstadt Mannheim bieten die Möglichkeit, ein Event mit exklusivem Workshop-Programm und etablierten Engineers sowie einem attraktiven Ausstellerbereich mit Top-Audio-Brands für euch umzusetzen. Und das alles mit einem ausgefeilten Hygienekonzept, das den Ansprüchen der Hygienevorschriften entspricht und die Gesundheit aller Besucher und Aussteller schützt. Denn das ist uns wichtig!

Um das Hygienekonzept vorschriftsgemäß umzusetzen, ist die Besucherzahl pro Tag reduziert: Pro Tag können maximal 300 Besucher die Studioszene besuchen. Das bedeutet: Ran an die Tickets!

Master Class Workshops

In zwei Workshop-Räumen finden pro Tag fünf exklusive, zweistündige Workshops der Engineers statt, die dort eine ihrer Produktionen vorstellen. Hier geben euch Top-Engineers einen tiefen Einblick in ihre Arbeit und verraten ihre Tipps und Tricks. Die Workshops sind jeweils auf eine Teilnehmeranzahl von 50 bzw. 70 Personen begrenzt. Damit bieten sie eine absolute Exklusivität und genügend Zeit, um jede Menge Know-how mitzunehmen, das eure Mixing-, Recording- und Mastering-Skills verbessert, und Erfahrungen direkt von den Profis zu sammeln. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen, die dann persönlich Face-To-Face vom Profi beantwortet werden.

Weitere bestätigte Referenten:

Clemens Matznik (Revolverheld uvm.)

Henning Verlage (Unheilig uvm.)

Christoph Aßmann (Bernhard Brink uvm.)

Hans-Martin Buff (Scorpions uvm.)

Matthias Grosch (Sing meinen Song uvm.)

Workshop-Bühne und Diskussionsforum im Ausstellerbereich

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Diskussionsforum und eine Workshop-Bühne im Ausstellerbereich geben. Auf der Workshop-Bühne stellen euch Produktspezialisten ihre Tools in der Praxis vor und stehen danach für eure Fragen zur Verfügung.

In unseren Talk-Runden diskutieren unsere Gäste aus der Branche zum Beispiel über Studiobau, Künstlervermarktung und Vertrieb, Musikproduktion in 3D-Audio, Mischen mit künstlicher Intelligenz, Mac vs. PC sowie viele weitere Themen rund um die Musik- und Audioproduktion.

Wann: 30. & 31. Oktober 2020

Wo: Rosengarten

Rosengartenplatz 2

68161 Mannheim

Öffnungszeiten:

Freitag, 30.10.2020, 10:00 – 18:00 Uhr

Samstag, 31.10.2020, 10:00 – 18:00 Uhr

