Studioszene 2020

Mathias Grosch – Hinter den Kulissen von „Sing meinen Song“

„Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“, ausgestrahlt bei VOX, ist eines der wenigen Fernsehformate, das von Zuschauern und Kritikern gleichermaßen hoch gelobt wird. Die dazugehörigen Alben belegen regelmäßig die Spitzenposition der deutsche Charts. Mathias Grosch ist seit der ersten Staffel 2014 dabei und als Komponist, Arrangeur und Musikalischer Leiter für den künstlerische und technischen Ablauf der Liveshows, Aufnahmen aber auch der Albumproduktionen verantwortlich.

Master Class: Mathias Grosch – Hinter den Kulissen von „Sing meinen Song“ Freitag, 30.10.2020

11:30 bis 13:30 Uhr

Sound&Recording Room / Gustav Mahler Raum 2

In diesem Workshop gibt uns Mathias einen umfassenden Einblick in die Technik und Abläufe hinter die Kulissen der letzten Staffel von „Sing meinen Song“, von der Auswahl der Künstler und Songs über die Aufnahmen in Südafrika bis zu den Album-Mixes in den Studios in Mannheim. Reichlich gespickt mit Anekdoten aus den einzelnen Staffeln!