Studioszene 2020

Studioszene 2020: Master Class mit Peter Schmidt – Mixing-Philosophie

Peter Schmidt gehört zu den erfahrensten und renommiertesten Mix-Engineers in Deutschland. Seine Liste an Referenzen könnte Seiten füllen und reicht von internationalen Bands wie Depeche Mode oder den Inspiral Carpets. mit denen er schon Mitte der 1980er Jahre arbeiten konnte über das „Who is Who“ der nationalen Künstler wie Udo Lindenberg, Die Ärzte oder Peter Fox bis zu den Beatsteaks. Außerdem definierte Peter Schmidt in den 1990er-Jahren zusammen mit Produzent Franz Plasa den Sound der sog. „Hamburger Schule“ (u.a. Selig und Blumfeld).

Anzeige

Seit 2005 betreibt er in Berlin das Ballsaal-Studio, in dem er regelmäßig Mischungen und Produktionen für verschiedene nationale & internationale Künstler bis hin zu Film- und TV-Projekten durchführt.

In seiner Master Class wird Peter Schmidt im Gespräch mit Clemens Matznick über seine Mixing-Philosophie sprechen und einige Geschichten seiner langen Karriere zum besten geben. Aber auch aktuelles wird zu hören sein: Gemeinsam mit seinem Assistenten & Studiopartner Alex Sitnikov wird er eine Pro Tools Session mitbringen und konkret Einblicke in einen Mix geben.“

Master Class mit Peter Schmidt – Mixing-Philosophie

Freitag, 30.10.2020

13:00 bis 15:00 Uhr

Master Class Room / Gustav Mahler Raum 1

Schnell sein lohnt sich: Die Tickets sind streng limitiert. Buche dir jetzt deinen Platz im Workshop von Peter und besuche die Studioszene in Mannheim!

In unserer großen Produktions-Story Alles Nix Konkretes in den Berliner Hansa Studios erfährst du mehr über die Arbeit von Peter Schmidt und Moses Schneider, der ebenfalls eine Master Class auf der Studioszene gibt. Hier findest du das gesamte Programm der Studioszene 2020!