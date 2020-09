Studioszene 2020

Alex Dietz Master Class über moderne Metalproduktionen

Alex Dietz mit seiner Band Heaven Shall BurnHeaven Shall Burn gehören seit vielen Jahren zu den bekanntesten Vertretern des Metalcore in Deutschland, einer extrem schnellen und harten Variante von Metal-Musik. Ihre Alben konnten sich dabei in den letzten Jahren immer wieder ganz oben in den Charts positionieren und auch mit Preisen wurde die auch politisch und sozial engagierte Band immer wieder reichlich bedacht. 2020 war es dann soweit: Ihr Album „Of Truth and Sacrifice“ eroberte die #1 der Offiziellen Deutschen Charts.

Gitarrist und Produzent Alex Dietz wird in seinem Workshop über moderne Metalproduktionen im allgemeinen und die Entstehung und Produktion des aktuellen Albums im speziellen sprechen. Alex hat natürlich auch einen Song im Gepäck, in den wir reinschauen können!

Master Class mit Alex Dietz: Moderne Metalproduktionen

Samstag, 31.10.2020

14:30 bis 16:30 Uhr

Sound & Recording Room / Gustav Mahler Raum 2

