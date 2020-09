So funktioniert der Ticket-Kauf für die Studioszene 2020!

(Bild: Dieter Stork)

Tagesticket inklusive Teilnahme an einem Master Class Workshop

Kaufe ein Tagesticket für Freitag oder Samstag, und wähle den Master Class Workshop aus, den du besuchen willst! Die Teilnahme am hochkarätigen Master Class Workshop ist im Ticketpreis inklusive.

Mit dem Tagesticket der Studioszene erhältst du Zugang zum gesamten Programm aus mehr als 25 Talk-Runden und Praxis-Workshops sowie die Möglichkeit, die Aussteller vor Ort zu treffen, ihre Tools zu testen und sich mit den Produktspezialisten auszutauschen! Zusätzlich kannst du dich für einen der hochkarätigen Master Cass Workshops anmelden, deren Teilnehmerzahl stark begrenzt sind! Ihr müsste also schnell sein!

Anzeige

Jeden weiteren Workshop, den du besuchen willst, musst du separat zubuchen.

Hier findest du das gesamte Programm der Studioszene 2020!

Achtung: Es wird vor Ort keine Tageskasse geben. Tickets erhältst du ausschließlich im Vorverkauf auf unserer Website www.studioszene.de! Im Bestell-Prozess kannst du dich für den Workshop anmelden, den du besuchen möchtest.

Corona-bedingt

Bei der Studioszene 2020 sind Workshop- und Ausstellerbereich räumlich und mit separater Einlasskontrolle voneinander getrennt. Um das Hygienekonzept vorschriftsgemäß umzusetzen, können nur eine begrenze Zahl an Besuchern pro Tag die Studioszene besuchen. Das bedeutet: Ran an die Tickets! Deshalb bitten wir dich, den Workshop, den du gebucht hast, auch wirklich zu besuchen, da es sonst bei Vollauslastung eine Person gibt, die in der Zeit die Ausstellung nicht besuchen kann.

Um die aktuellen Besucherzahlen zu überwachen und sicherzustellen, dass wir die maximale Auslastung nicht überschreiten, werden alle Besucher beim Betreten und Verlassen der jeweiligen Bereiche von uns gescannt.

Vielen Dank für euer Verständnis! Wir versuchen mit aller Kraft und Motivation, in dieser Phase ein Event auf die Beine zu stellen. Die Umsetzung ist durch die wichtigen und berechtigten Hygienevorgaben eine absolute Herausforderung. Die Anforderungen sind an manchen Stellen nur durch Kompromisse zu lösen. An diesen Stellen bitten wir euch um Verständnis und etwas Geduld. Wir geben unser Bestes, um für uns alle ein erfolgreiches Event mit sicherem Hygienekonzept umzusetzen, und bieten euch genügend Alternativen und eine ausführliche Kommunikation während des Events mit allen Infos, die ihr benötigt.

Hier findest du das gesamte Programm der Studioszene 2020!