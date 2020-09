Ralf Christian Mayer – Mixing-Philosophie

Ralf Christian Mayer gehört zu den erfahrensten und renommiertesten Mix-Engineers in Deutschland.

In seiner Zeit in Stuttgart war er als Mix-Engineer maßgelblich am Sound des Stuttgarter Hip-Hops wie etwa Afrob, Die Fantastischen Vier oder Cro beteiligt. Mit Clueso und schließlich mit Mark Forster, für den er alle Alben gemischt und co-produziert hat, kamen neben dem reinen Mixing auch immer mehr Produktionsaufgaben hinzu.

Daneben arbeitet Ralf Mayer aber auch immer wieder mit Newcomer und hilft ihnen, ihren Sound zu finden.

Hier geht es zu den Tickets für den Master Class Workshop mit Ralf Christian Mayer!

In seiner Masterclass wird er anhand einiger seiner bekanntesten Mixe seine Mixing-Philosophie erklären und natürlich auch ausführlich über sein Lieblings-Equipment reden – vom Fairchild bis zum neuesten Plug-in.

Hier findest du das gesamte Programm der Studioszene 2020!

