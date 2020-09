Diskussionsrunde – Mac vs. PC

Welches ist das performantere System für eine DAW? Apples MacOS oder Microsofts Windows? Klar, es gibt keine grundsätzliche Antwort. Was bietet vielleicht schon von Haus aus die Features, die ich brauche? Welche Software ist womit kompatibel? In dieser Diskussionsrunde, die mit Sicherheit reichlich energischen Gesprächsstoff bietet, legen Henning Verlage, Christoph Aßmann, Klaus Baetz und Moderator Stephan Lembke die Vor- und Nachteile der beiden Betriebssystem auf den Tisch, damit ihr herausfinden könnt, welches System für euren Workflow und Geldbeutel das richtige ist. Die Messer sind gewetzt!

Diskussionsrunde – Mac vs. PC

Freitag, 30.10.2020

12.45 bis 13.30 Uhr

Studioszene-Forum (Arnold Schönberg Saal)

Teilnehmer: Henning Verlage, Christoph Aßmann, Klaus Baetz

