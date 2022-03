Das umfangreiche Programm steht

Save the Date: Superbooth 22 & die erste Soopergrail

Die Synthesizer-Fachmesse Superbooth findet vom 12. bis 14. Mai 2022 in Berlin statt. Parallel dazu wird auch die Gitarren-Messe Soopergrail am 13. und 14. Mai ihre Premiere haben. Beide Events finden zwar auf dem gleichen Gelände, dem FEZ in Berlin-Wuhlheide, allerdings in getrennten Arealen statt. Unter dem gemeinsamen Motto “BeSooper” wird es jedoch viel Austausch und Begegnungen geben.

Anzeige

Auf der Superbooth und der Soopergrail stellen nicht nur große und kleine Firmen ihre Produkte vor, sondern es gibt wie jedes Jahr auch zahlreiche Konzerte, Talks und Workshops. Bis zu 20 Events pro Tag sind eingeplant.

Am ersten Veranstaltungstag spielen neben Atom als Headliner auch der Mute Records-Gründer Daniel Miller und Depeche Mode-Produzent Gareth Jones als Sunroof auf der Seebühne. Am frühen Abend spielt hier auch die Sängerin und Komponistin Lisa Morgenstern, unter anderem mit dem neuen Rhodes Mk8.

Im Auditorium zeigt der finnische Keyboarder KEBU, wie man mit klassischen elektronischen Tasteninstrumenten, die teilweise schon Jahrzehnte alt sind, auch heute noch elektronische Live-Musik machen kann. Für den Abend ist ein Talk mit Peter Kirn und internationalen Gästen noch in Vorbereitung.

Freitag ist der erste Tag der Gitarrenmesse Soopergrail: Auf der Guitar Stage im Cinema erzählt Matthias Grob seine Geschichte von der Entwicklung des ersten Gitarren-Loopers und von dessen Verwertung bis zum heutigen Hype, von dem er als „Erfinder“ leider nicht mehr viel hat. Er zeigt seinen Klassiker und schlägt die Brücke zu anderen Kollegen mit ähnlichen Schicksalen.

Die täglich stattfindenden Tapeloop-Workshops sind für die nachwachsende Generation eine gute Einführung in dieses Thema. Weitere Gitarristen sowie innovative AusstellerInnen, auch mit Gitarren im Grenzbereich zwischen Elektronik und Saiteninstrumenten, machen die Messe zu einem tagesfüllenden Programm für Interessierte und Wissbegierige.

Auf den weiteren Bühnen läuft auch am Freitag das volle Programm: Wayne Tailor, Mark Verbos, Julia Bondar und klassische „Berliner Schule“ von Kontroll-Raum zum Abschluss des Tages im Foyer. Im Auditorium um 20:00 Uhr erklärt Hainbach zusammen mit den Gebrüdern Teichmann Techniken elektronischer Musik der Vergangenheit.

Apropos “Berliner Schule”: Das Konzert und Kulturprogramm eröffnen jeden Tag zur Mittagszeit Berliner SchülerInnen an 12 modularen Synthesizern im Auditorium, es endet mit einer „Berliner Schule“-Session im Foyer oder einem „Techno“-Liveset im Bungalowdorf vor Mitternacht.

Am Samstag sind die Workshops oft schnell ausgebucht, viele MusikerInnen kommen mit Kindern, um die Konzerte und Events zu genießen und etwas zu lernen. Im Gitarrenbereich erklärt Sukandar Kartadinata sein Instrument mit verschiebbaren Bünden – die Befreiung von der Zwölftonskala.

Auf der Seebühne performt St.Raumen alias T.Raumschmiere und St.John Mantle, im Auditorium zeigt Peter Pichler das Mixturtrautonium in einem Workshop und spielt abends ein Konzert. Den Abschluss liefern Martin Stürtzer an den Keyboards im Foyer und der Niederländer Maarten Vos mit der koreanischen Künstlerin JS Park mit einem unvergleichlichen Technoset im Bungalowdorf.

Alle weiteren Details zu den Konzerten, (DIY)-Workshops, Performances und Veranstaltungen sind auf den Event-Pages von Superbooth und Soopergrail zu finden. Der Online-Ticketvorverkauf läuft bereits seit Februar, eine Tageskasse wird es NICHT geben.