Programm für Abletons Konferenz Loop 2017 vorgestellt

Die Teilnehmerliste für Loop 2017 wurde veröffentlicht. Abletons Konferenz für Musikschaffende wird Nosaj Thing begrüßen, der seine neue Kollaboration mit dem japanischen Künstler Daito Manabe vorstellt, und präsentiert eine Live-Performance von Laurel Halo mit dem Drummer Eli Keszler sowie Podiumsgespräche mit Ben Frost, Goldie und Chloe x Halle (der erste Act unter Vertrag bei Beyoncés neuem Label).

Außerdem haben zugesagt das kanadische Geschwisterduo Tennyson, das mit Grammy ausgezeichnete Produzententeam 1500 or Nothin’, Stro Elliot von The Roots, der schottische DJ JD Twitch, der japanische Dubstep-Produzent Goth-Trad und die syrischen Avantgarde Jazzer von Henrik Schwarz’ Label Between Buttons: das Khaled Kurbeh & Rahman Khalaf Ensemble.