Am Georgia Institute of Technology (kurz: Georgia Tech) in Atlanta findet derzeit die alljährliche Guthman Musical Instrument Competition statt, bei der neue Ideen für Musikinstrumente in Bezug auf Musikalität, Design, Technik und Wirkung gesucht werden. Unter den diesjährigen Finalisten sind auch zwei deutsche Projekte, die am 7. und 8. März ihre Arbeiten der Jury vorstellen dürfen.

Guthman Musical Instrument Competition 2025

Insgesamt haben 10 Entwickler die Endrunde der Competition erreicht. Da es um Kreativität und Originalität geht, gibt es keine Vorgaben bzgl. der Instrumentenkategorie oder des technischen Ansatzes. So finden sich hier Saiten- und Blasinstrumente ebenso wie Computer- und Synthesizer-basierte Ideen.

Chromaplane

Zu den Finalteilnehmern gehört das italienisch/deutsche Projekt Chromaplane, dass von den Künstlern Passepartout Duo und der Berliner Firma Koma Elektronik entwickelt wurde. Chromaplane ist ein Instrument, das zwei elektromagnetische Tonabnehmerspulen verwendet, um mit einer Anzahl aus elektromagnetischen Feldern zu interagieren, die in einem isomorphen Muster angeordnet sind. Es arbeitet vollständig analog und bietet ein reaktionsschnelles und polyphones Spielerlebnis ohne herkömmliche Knöpfe oder Tastaturen.

Das Instrument hat es bereits bis zur Produktionsreife geschafft. Die erste Serie wurde über eine Kickstarter-Kampagne finanziert und realisiert. In Kürze wird Chromaplane auch regulär im Handel erhältlich sein.

Unter diesem Link könnt ihr Chromaplane bei MUSIC STORE professional bereits vorbestellen.

The Sophtar

Der zweite deutsche Beitrag im Wettbewerb nennt sich The Sophtar. Dahinter steht der Entwickler, Musiker und Komponist Federico Visi, der unter anderem an der UdK Berlin tätig ist. The Sophtar ist um ein Saiteninstrument, das mit Feedback, automatischen Schlägeln und maschinellem Lernen komplexe, anhaltende Klänge erzeugt. Ein integrierter Computer ermöglicht die Interaktion mit anderen Instrumenten und neuronalen Synthesemodellen, während ein druckempfindlicher Hals eine ausdrucksstarke Steuerung der Klangfarbe ermöglicht. Das Instrument kann auch seinen eigenen Klang erzeugen, indem es Algorithmen einsetzt, die Schlägel und Feedback Harmonics steuern.

ModμMIDI

Ein weiterer Keyboard-bezogener Beitrag ist das ModμMIDI von Emily Koh aus Singapore. Die Komponistin arbeitet viel im Bereich der mikrotonalen Musik und hat zusammen mit einem Entwicklerteam ein modulares, polychromes MIDI-Keyboard für das ergonomische Spielen mikrotonaler Musik entwickelt. Das modulare Design erlaubt es, Tasten zu entfernen oder neu anzuordnen, was anpassbare Layouts ermöglicht. Im Gegensatz zu hexagonalen mikrotonalen Tastaturen behält ModμMIDI ein vertrautes Tastaturformat für Musiker bei und verwendet ein polychromes Farbsystem, bei dem die Farben der Tonhöhe entsprechen.

Das sind drei sehr unterschiedliche Ideen, die die Art der Guthman Musical Instrument Competition gut charakterisieren. Die vollständige Liste der Finalbeträge könnt ihr euch unter diesem Link ansehen.