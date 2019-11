Editorial der Keyboards 4/2019

Back to the Roots! KEYBOARDS im Wandel

Editorial der KEYBOARDS-Ausgabe 4/2019

Die erste Ausgabe von KEYBOARDS erschien im Dezember 1984! Einige von euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass die ersten Ausgaben von damals den Untertitel »Homerecording & Computer« mit der Ergänzung »Magazin für Tasteninstrumente und Heimstudio« trugen. Kurz gesagt: KEYBOARDS deckte den Recording- den Synthesizer- und den Piano-Part ab. KEYBOARDS war Kult, und man wurde in den teilweise 200 Seiten dicken Wälzern rund um das Thema Recording, elektronische Musikproduktion und Musikproduktion im Allgemeinen vorbereitet. Durch die Weiter- und Neuentwicklungen im Bereich Aufnahme-Equipment, die es sowohl dem Profi als auch dem Hobbyisten immer einfacher machten, Musik in-the-box zu produzieren, wuchsen die Bereiche Recording und Mixing immer weiter an. 2006 reagierte der Musik-Media-Verlag auf diese Entwicklung und legte den roten Teil des Schwestermagazins Production Partner (rot beschäftigte sich mit Studio, blau mit live) und den Recording-Teil aus KEYBOARDS zusammen. Somit war das die Geburtsstunde von SOUND&RECORDING. Die Tasten- und Synthesizer-Themen fanden weiterhin in KEYBOARDS statt.

Über die letzten Jahre konnte man nun feststellen, dass die Themen Musikproduktion, Recording und Mixing immer weiter zu einem Prozess werden. Denn: Wo hört Musikproduktion auf, und wo fängt das Mischen an?

Anzeige

Um diese Themen wieder in einem Magazin zusammenzubringen, haben wir uns nun dazu entschlossen, KEYBOARDS und SOUND&RECORDING ab 2020 in einem Titel zu vereinen. Nach 35 Jahren wird es also keine KEYBOARDS-Ausgabe mehr geben. Das ist natürlich zum einen traurig, zum anderen wird der KEYBOARDS-Teil in SOUND&RECORDING integriert, was bedeutet, dass es im nächsten Jahr insgesamt sechs SOUND&RECORDING-Ausgaben mit jeweils über 130 Seiten geballter Ladung Recording-, Synthesizer- und Tasten-Know-how gibt.

Zur Studioszene könnt ihr euch außerdem über eine Sonderausgabe freuen! Die Website www.keyboards.de bleibt natürlich bestehen und wird weiterhin mit News, Blog-Beiträgen, Storys und aktuellen Testberichten befüllt. Das Online-Angebot wird im nächsten Jahr auch weiter ausgebaut. Ihr dürft gespannt sein!

Wir reagieren damit auch auf die Wünsche von euch Lesern, die immer wieder mal verkünden ließen: »Legt die beiden Hefte doch endlich wieder zusammen!« Ganz nach dem Motto »Legt zusammen, was zusammengehört.« stellen wir die Uhren also wieder zurück auf Anfang!

Anmerkung: Die KEYBOARDS-Abonnenten gehen automatisch über zu Sound&Recording-Abonnenten, sofern von dem Sonderkündigungsrecht nicht Gebrauch gemacht wird. Bei Bedarf wende dich bitte an kundenservice@ebnermedia.de.

Hier kannst du die letzte reine KEYBOARDS-Ausgabe versandkostenfrei bestellen oder als PDF kostengünstig herunterladen.