Bekommen Funding-Backers ihr Geld nicht zurück?

Aodyo Instruments ist in Schwierigkeiten

Der französische Hersteller Aodyo Instruments, der für seine innovativen Entwicklungen bekannt wurde, steckt in finanziellen Schwierigkeiten und musste dies jetzt öffentlich machen. Obwohl die Finanzierungskampagnen für die nächsten Projekte ihre Ziele um ungefähr das Dreifache übertrafen, reichte das Geld nicht für die Fertigstellung von Entwicklung und Produktion. Im Moment sieht es sogar so aus, dass die Leute, die sich an den Kampagnen beteiligt haben, ihr Geld nicht zurückbekommen werden.

Die Probleme von Aodyo Instruments

Aodyo Instruments haben sich mit dem Physical Modeling-Synthesizer Anyma Phi und dem Wind Instrument Sylphyo einen Namen gemacht. Aufgrund des großen Zuspruchs ging man an die Entwicklung des polyphonen Synthesizer Anyma Omega und des MPE-MIDI-Controllers Loom.

Doch dann zeigte sich, dass die Entwicklungszeit und die tatsächlichen Produktionskosten deutlich über den Kalkulationen lagen. Insbesondere beim Anyma Omega haben sich die Entwickler stark verschätzt und der Synthesizer musste in Teilen komplett überarbeitet werden, wie sie nun selbst eingeräumt haben. Dazu kamen großen Verzögerungen bei der Verfügbarkeit von Bauteilen, wodurch die Produktion sich noch weiter verzögerte.

Aodyo versuchte neue Investoren zu finden, um die finanziellen Lücken zu schließen, doch das gelang bislang nicht. Sollte sich auch in der nächsten Zeit kein potenzieller Investor finden, muss der Hersteller wohl die Insolvenz anmelden. Und das heißt, dass alle Interessenten, die Anyma Omega oder Loom bereits während der Kampagnen bezahlt haben, leer ausgehen.

Noch konnte Aodyo mit dem Abverkauf am Lager befindlicher Anyma Phi und Sylphyo-Einheiten das Tagesgeschäft am Laufen halten und auch das Software-Plug-in Anyma V trägt dazu bei, doch irgendwann ist das Ende der Fahnenstange erreicht.

Positiv ist, dass die Aodyo-Leute um ihre Firma kämpfen. Zumindest für die Loom-Kunden besteht die Aussicht, dass die nicht so kostenintensiven Geräte in absehbarer doch noch produziert und ausgeliefert werden können. Möglicherweise reicht es auch noch für Kapazitäten, die in den Handel kommen, was etwas mehr Geld in die Kassen spülen könnte. Doch eine Beteiligung eines Investors scheint wohl unabdingbar.

Was heißt das für die Zukunft? Kann Aodyo Instruments das Ruder doch noch herumreißen? Hilft es dabei, wenn man jetzt noch Aodyo-Produkte kauft? Werden Interessenten in Zukunft vorsichtiger bei Finanzierungskampagnen sein?

