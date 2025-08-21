Sennheiser MD 421 Kompakt 80th Edition – Jubiläumsauflage in Vintage Grey

Sennheiser feiert 80 Jahre mit einer limitierten Sonderauflage des MD 421 Kompakt Mikrofon in Vintage Grey
Zum 80-jährigen Jubiläum bringt Sennheiser eine ganz besondere Sonderauflage auf den Markt: Das MD 421 KOMPAKT 80TH EDITION in der stilvollen Farbe Vintage Grey. Mit diesem Design greift Sennheiser die Ästhetik der ersten MD 421 Modelle aus den 1960er-Jahren auf – ein echter Hingucker für Sammler und Klangästheten gleichermaßen.
Doch nicht nur optisch überzeugt die Jubiläumsedition: Das kompakte Dynamikmikrofon bietet dieselbe legendäre Performance, die das MD 421 seit Jahrzehnten zu einem Standard in Studios und auf Bühnen weltweit gemacht hat.
Das MD 421 Mikrofon – eine Legende in neuem Gewand
Seit über fünf Jahrzehnten ist das MD 421 aus der Audiowelt nicht wegzudenken. Ob bei Live-Konzerten, im Rundfunk oder in preisgekrönten Studioproduktionen – der Sound dieses Mikrofons hat Generationen von Musikern und Tontechnikern geprägt.
Die 2024 eingeführte kompakte Version, das MD 421 Kompakt, bringt die gewohnte Klangqualität in ein handlicheres Format. Zum Jubiläum gibt es dieses Erfolgsmodell nun in einer streng limitierten Sonderauflage – nur solange der Vorrat reicht.
Highlights des MD 421 KOMPAKT 80TH EDITION
-
Legendäre Performance: Hervorragende Verarbeitung und Dynamik für Studio- und Live-Situationen.
-
Hohe Belastbarkeit: Bewältigt selbst extreme Schalldruckpegel ohne Verzerrungen.
-
Kompakte Bauform: Mehr Flexibilität beim Positionieren im Studio oder auf der Bühne.
-
Neuer Clip-Mechanismus: Sichere, einfache Befestigung für maximale Praxistauglichkeit.
-
Robuste Ingenieurskunst: Entwickelt für den harten Touralltag und langlebige Studioarbeit.
-
Vintage-Look: Inspiriert von den ersten MD 421 aus den 1960er-Jahren – jetzt in stilvollem Grau.
👉 Fazit: Mit dem MD 421 Kompakt 80th Anniversary Edition bringt Sennheiser ein ikonisches Mikrofon in einem neuen Look zurück. Für Musiker, Tontechniker und Sammler gleichermaßen eine einzigartige Gelegenheit.
Auch interessant:
Sennheiser MD 421 Kompakt 80th Edition – Jubiläumsauflage in Vintage Grey
Sennheiser feiert 80 Jahre mit einer limitierten Sonderauflage des MD 421 Kompakt Mikrofon in Vintage [...]> WEITERLESEN
Die besten Mikrofone für Rap-Gesang
Die besten Mikrofone für Rap-Gesang – Kaufberatung für perfekte Vocal-Performance Wer Rap aufnimmt, weiß: Die [...]> WEITERLESEN
Wie mische ich eine Sprecherstimme?
Der Weg zur markanten Station-Voice & Hörbuchstimme – mit EQ, Kompressor und Limiter Ob du [...]> WEITERLESEN
Die besten Mikrofone für Podcasts
Die besten Mikrofone für Podcasts – So findest du dein perfektes Setup In der Welt [...]> WEITERLESEN
Die 5 häufigsten Fehler beim Aufnehmen von Vocals
Die 5 häufigsten Fehler beim Aufnehmen von Vocals – und wie du sie vermeidest Eine [...]> WEITERLESEN
Die besten Mikrofone unter 1000 Euro
High-End Sound für kleines Geld – Die besten Mikrofone unter 1000 Euro Du suchst ein Mikrofon [...]> WEITERLESEN
Unsere neuesten Beiträge
Sennheiser MD 421 Kompakt 80th Edition – Jubiläumsauflage in Vintage Grey
Sennheiser feiert 80 Jahre mit einer limitierten Sonderauflage des MD 421 Kompakt Mikrofon in Vintage [...]> WEITERLESEN
Tutorial: Einstieg ins Eurorack 14 – Multiple
In einem Eurorack-Modularsystem wirkt nichts unscheinbarer als ein Multiple – außer vielleicht Blindplatten. Aber auch [...]> WEITERLESEN
Stylophone Gen X-2 – Analoger Mini Synthesizer mit Stift-Bedienung
Der Stylophone Gen X-2 im Überblick Der Stylophone Gen X-2 ist die moderne Weiterentwicklung des [...]> WEITERLESEN