News: Sonicware CyDrums – Drum-Synthesizer

Sonicware CyDrums ist ein Drum-Synthesizer mit Sequenzer, Effekten und vielen neuen Werkzeugen sowie spannenden Funktionen. Das kompakte Gerät eröffnet neue Möglichkeiten im Erstellen von Beats und kombiniert Soundgestaltung mit Performance-Tools. Dank der 4D-Drum-Sounds reagiert der Synthesizer direkt auf Dein Spiel, was ein emotionales und ausdrucksstarkes Klangerlebnis schafft. Seine generativen Patterns mit Zufallsgeneratoren und Wahrscheinlichkeiten bringen Dich aus gewohnten Mustern heraus und eröffnen frische kreative Impulse.

Sonicware CyDrums – Features

Mit 22 Klangstrukturen und 64 Wavetables bietet der CyDrums ein enormes Klangspektrum, das kreative Soundexperimente unterstützt und individuelle Klangwelten ermöglicht. Der 8-Spur-Sequenzer überzeugt durch seinen benutzerfreundlichen Workflow, der den kreativen Prozess im Studio oder unterwegs fördert. Dank des mobilen Designs, Batteriebetriebs und eines integrierten Lautsprechers bist Du für spontane Jamsessions bestens gerüstet.

Zudem inspirieren Features wie VariSpeed, Snip Loop und Echtzeit-Modulation zu ausdrucksstarken Live-Performances. Flexible Effekte und Routingoptionen unterstützen Dich dabei, Deinen ganz persönlichen Signature-Sound zu kreieren. Mit über 520 sofort einsatzbereiten Sounds bietet der CyDrums eine breite Palette von elektronischen Beats bis hin zu experimentellen Klanglandschaften. Tools wie Probability und Randomization machen jede Performance einzigartig und dynamisch. Durch die nahtlose Integration in DAWs, MIDI-Setups und analoges Equipment lässt sich der CyDrums flexibel in bestehende Setups einbinden und regt zu neuen kreativen Kombinationen an.

