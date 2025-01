NAMM 2025 – NEWS

Die NAMM 2025 in Anaheim steht vor großen Herausforderungen. Trotz der aktuellen Feuerkatastrophe in und um Los Angeles findet die große Musikmesse statt.

Der Veranstalter sagt dazu: „The 2025 NAMM Show will be able to take place as planned from January 21-25 in Anaheim. This global gathering of the music products industry is about unity, and this year, we unite to support our members impacted by these devastating wildfires.“

NAMM 2025 – Synthesizer & Keyboards

Wir stellen die wichtigsten News für Synthesizer, Keyboards und weiteres Equipment für euch zusammen. Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert – schaut daher immer mal wieder bei uns rein!

Kurzweil

Die Workstations K2061 und K2088 (mit Hammermechanik) verfügen über die bewährten Kurzweil Synth-Engines V.A.S.T., KB3, FM und VA1 mit insgesamt über 2.000 Presets sowie 2 GB Flash-RAM für Samples, eine sehr leistungsfähige Effektsektion, einen Sequenzer uvm. Ein Lieferdatum ist noch nicht bekannt.

Modal Electronics

Der digitale Synthesizer Carbon8 wird ab Sommer auch als Desktop-Gerät Carbon8M erhältlich sein.

Native Instruments

Native Instruments gibt eine Partnerschaft mit Akai Professional, Korg, Novation, Nektar und M-Audio bekannt. Verschiedene MIDI-Keyboards dieser Hersteller werden in Zukunft (voraussichtlich ab Februar) den Native Kontrol Standard (NKS) unterstützen, wodurch mehr als 2.000 NKS-kompatible Software-Instrumente damit komfortabel bedient werden können. Zusätzlich erhalten Besitzer der betreffenden Controller einen Voucher für das Software-Bundle NI Komplete 13 Select.

Akai

Die Beta-Version der MPC3 Software hat Akai ja schon vor ein paar Monaten veröffentlicht. Zur NAMM wird die offizielle Version gezeigt und als Bonus gibt es von Native Instruments die Soundpacks der Play Series als MPC Editionen.

Roland

Roland hat in die Keyboards V-Stage 73 und V-Stage 88 vier spezialisierte Engines gepackt: Acoustic Piano, Electric Piano, Organ (Virtual Tone Wheel) und Synthesizer (ZEN-Core). Dazu kommen ein Effektblock, viele Bedienelemente und flexible Anschlüsse für eine flüssige und vielseitige Live-Performance.

Viscount

Legend ONE ist ein leicht zu transportierendes Stage-Keyboard. Es basiert auf der Engine der Orgel Legend Soul und bietet drei zusätzliche Sound Zones, sodass man mit Organ, Sound 1, Sound 2 und Pedals alles Notwendige auf der Bühne parat hat. Das Keyboard wird es mit 61 und mit 73 Tasten geben.

Heritage Audio

Synth Buddy ist ein passiver Stereo-Umschalter im Desktop-Format. Das kostengünstige Gerät ist eine unverzichtbare Studiolösung für das nahtlose Anschließen von bis zu 10 Stereo- (oder 20 Mono-) Line-Level-Quellen wie Synthesizern, Drum Machines oder Samplern.

KORG

Die beliebte Workstation KRONOS bekommt ein Update! Neue Hardware und neue Software soll den Kronos nochmal nach vorne bringen.

Den erst kürzlich von uns getesteten Synthesizer multi/poly gibt es ab Februar auch im Desktop-Gehäuse als multi/poly Module und als multi/poly native Plug-in. Den Test zur Keyboard-Version des multi/poly könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Mit dem miniKORG 700Sm gibt es ab Mai eine nicht-limitierte Auflage des miniKorg 700FS.

Mit dem digitalen Akkordeon Fisa Suprema C wird eine kompakte Variante des Fisa Suprema vorgestellt, die speziell auf Musiker zugeschnitten ist, die großen Wert auf Portabilität und Komfort legen.

NORD

Mit dem Organ 3 präsentiert Nord eine neue Organ-Engine inklusive Effekten und Rotary-Speaker-Emulation

Mit dem Nord Piano 6 geht das Stage-Keyboard in eine neue Runde: Es besitzt nun LED-Fader, Dual Layers für Piano und Synth mit unabhängigen Effekten sowie ein Premium Triple Sensor Keybed.

