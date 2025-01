Neue Produktvorstellungen aus Anaheim

NAMM 2025 – NEWS NEWS NEWS

Die NAMM 2025 in Anaheim steht vor großen Herausforderungen. Trotz der aktuellen Umweltkatastrophe in und um Los Angeles findet die große Musikmesse statt.

Der Veranstalter sagt dazu: “The 2025 NAMM Show will be able to take place as planned from January 21-25 in Anaheim. This global gathering of the music products industry is about unity, and this year, we unite to support our members impacted by these devastating wildfires.”

Wir stellen die wichtigsten News für Synthesizer, Keyboards und weiteres Equipment für euch zusammen. Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert – schaut daher immer mal wieder bei uns rein!

KORG

Die beliebte Workstation KRONOS bekommt ein Update! Neue Hardware und neue Software soll den Kronos nochmal nach vorne bringen.

Den erst kürzlich von uns getesteten Synthesizer multi/poly gibt es ab Februar auch im Desktop-Gehäuse als multi/poly Module und als multi/poly native Plug-in. Den Test zur Keyboard-Version des multi/poly könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

Mit dem miniKORG 700Sm gibt es ab Mai eine nicht-limitierte Auflage des miniKorg 700FS.

Mit dem digitalen Akkordeon Fisa Suprema C wird eine kompakte Variante des Fisa Suprema vorgestellt, die speziell auf Musiker zugeschnitten ist, die großen Wert auf Portabilität und Komfort legen.

NORD

Mit dem Organ 3 präsentiert Nord eine neue Organ-Engine inklusive Effekten und Rotary-Speaker-Emulation

