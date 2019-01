Sseeeep

NAMM 2019: Elektrischer Keyboardständer von K&M

Mit dem Omega-E (18800) hat der Stativ-Park von K&M einen ganz neuen Zuwachs bekommen: Der erste elektrisch einstellbare Keyboardtisch.

Hinsichtlich Praktikabilität und Qualität ist der Stativhersteller König & Meyer schon längst bekannt. Mit elektrischen Produkte hat man mit K&M bisher kaum oder gar nicht in Verbindung gebracht. Das dürfte sich nun ändern. Besonders in Musikschulen, Studios und auf Festivals wird das Stativ sicher Freunde finden – also überall, wo die Sitz- oder Stehposition möglichst schnell und häufig verstellt werden soll. Mit dem Omega-E passiert dies sogar ganz ohne Umbau und falls gewünscht sogar auch per Fernsteuerung mittels Bluetooth und Smartphone-App.

Features im Überblick:



Stufenlose Höhenverstellung mittels Elektromotor

Bedienung über Steuergerät oder Bluetooth und Desk-Control-App

Memory-Funktion für bis zu vier Spielpositionen

Spielhöhen: 597-1.257 mm

Keyboardschonende Auflagearme einstellbar von 180-678 mm

Standfläche: B 1.136 x H 550 mm

Tragkraft: 80 kg

Gewicht: 24,5 kg

Preis und Verfügbarkeit ist noch nicht bekannt.

