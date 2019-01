Neue Stagepianos von Dexibell

MAMM 2019: Dexibell VIVO S7 PRO und S3 PRO

Dexibell-stellt zur NAMM 2019 die neuen Stagepianos S7 PRO und S3 PRO vor.

VIVO S7/S3 PRO arbeitet mit Dexibells T2L Sound Engine. Das Piano bietet Hi-End PLATINUM-Sounds, ein solides Gehäuse und übersichtliche Echtzeitkontrolle für alles, was auf der Bühne wichtig ist. Neben dem neuen User-Interface gibt es weitere technische Unterschiede zur “alten” S-Serie.

S7 und S3 sind noch in geringer Stückzahl ab Lager lieferbar. So lange der Vorrat reicht, liefert Dexibell zu jeder S7 oder S3 Bestellung ein kostenloses Bag dazu.

Features:

S7 PRO: 88 Tasten, graduierte Hammermechanik, 3-fach Kontakt, Ivory-Feel Oberfläche

S3 PRO: 73 Tasten, Hammermechanik, 3-fach Kontakt

1,5 GB Wave-Memory vollständig rekonfigurierbar (kostenlose DEXIBELL-Sound-Library)

Unbegrenzte Polyfonie durch 320 Oszillatoren

113 interne Sounds

4 Parts / 4 MIDI Zonen

Symmetrische XLR-Ausgänge

Bluetooth Audio Streaming

USB to Host: MIDI & Audio (In/Out) an Rechner

USB to Device: USB-Stick oder USB-Masterkeyboards

MIDI IN, OUT, THRU

4 Pedale verwendbar

Kompatibel mit Dexibells iPad-App VIVO Editor

18 bzw. 12 kg leicht

Tomeso / Dexibell

