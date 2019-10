Sponsored Post

5 top Sampler für unterwegs

Manche mögen lieber Hardware. Wer keinen PC oder Mac auf die Bühne stellen will, für den haben wir hier 5 Sampler als Alternative.

Elektron Octatrack MKII

Wenn man genau weiß, welchen Sound man kreieren möchte, dann kommt der Elektron Octatrack MKII ins Spiel. Bei der Bedienung heißt es erstmal Zähne zusammenbeißen. Danach bietet er schier unendliche Weiten der kreativen Klangmalerei.

Korg Volca Sample

Der Korg Volca macht wie alle seine Geschwister eine Menge Spaß, lädt zum Experimentieren ein und lässt immer wieder ungeahnte Sounds von sich. Voraussetzung ist allerdings eine mindestens mindestens mittelmäßig Fingerfertigkeit – die Potis sind etwas fummelig.

Roland SP-404A

Der Roland SP-404A ist robust, simpel in Bedienung und lädt genau so zum Experimentieren ein wie er auch für durchprobte Live-Gigs geeignet ist. Und besonders in Verbindung mit dem TR-8 einsetzbar.

Teenage Engineering PO-33 K.O.

Der “Taschenrechner” einfach Spaß, besonders bei Jams – egal ob im Park, im Proberaum oder auf der Bühne. Vielleicht nicht ganz günstig als Gadget, aber Lebkuchen und Dominosteine stehen ja auch schon wieder im Supermarktregal. Also am besten gleich auf den Wunschzettel an den Weihnachtsmann schreiben.

Akai MPC Live

Akai bietet in der MPC Live die Möglichkeit deine komplette Library in der Hardware abzuspeichern. Wenn der Speicherplatz nicht ausreichen sollte, kann man das problemlos erweitern. Nur ein paar mehr Knöpfe mag der ein oder andere vermissen.

