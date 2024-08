Studioszene 2024

Wie Du deine Mixing Skills verbessert

Anzeige

Warren Huart ist ein Audioingenieur und Produzent, der mit renommierten Musikern wie Aerosmith, The Fray und James Blunt zusammengearbeitet hat. Er präsentiert seine Expertise in der Musikproduktion und im Mixing durch Tutorials, Reviews und Interviews mit etablierten Persönlichkeiten der Musikindustrie auf seinem YouTube-Kanal “Produce Like A Pro”, der mittlerweile über 700.000 Abonnenten hat.

Anzeige

>> Jetzt Ticket sichern <<

In seiner Masterclass während der Studioszene zeigt er, wie Du deine Mixing-Fähigkeiten verbessern kannst, indem dus konsequent übt und an verschiedenen Genres und Stilen arbeitest, was das Verständnis für verschiedene klangliche Landschaften erweitert. Entwickle deine Fähigkeiten im kritischen Zuhören, indem du professionelle Mixe analysierst und dabei auf Balance, Panorama, EQ und Effekte achtest und diese Erkenntnisse in deine eigenen Arbeiten integrierst. Nutze Referenztracks, um sicherzustellen, dass deine Mixe Industriestandards erfüllen und einen professionellen Klang erreichen. Mache dich mit deiner Digital Audio Workstation (DAW) und den Plug-ins vertraut, um sie effektiver zu nutzen und bessere Mixing-Entscheidungen zu treffen. Achte auf eine korrekte Gain-Struktur, um Übersteuerungen zu vermeiden und die Klarheit im Mix zu bewahren, und lerne die Grundlagen von EQ und Kompression, um deinen Mix zu formen und die Dynamik effektiv zu steuern.

Datum: 22. Oktober 2024

Uhrzeit: 16:30 – 18:00 Uhr

Bühne: Masterclass

>> Jetzt Ticket sichern <<

Was du lernst:

Konsistentes Üben und Vielseitigkeit: Durch regelmäßiges Arbeiten mit verschiedenen Musikgenres und Stilen erweiterst du dein Verständnis für verschiedene klangliche Landschaften.

Kritisches Zuhören: Du entwickelst deine Fähigkeit zum kritischen Zuhören, indem du professionelle Mixe analysierst und dabei auf Balance, Panorama, EQ und Effekte achtest. Diese Erkenntnisse kannst du dann in deine eigenen Arbeiten integrieren.

Verwendung von Referenztracks: Die Verwendung von Referenztracks hilft sicherzustellen, dass deine Mixe Industriestandards erfüllen und einen professionellen Klang erreichen.

Vertrautheit mit deinen Werkzeugen: Du wirst mit deiner Digital Audio Workstation (DAW) und den Plugins vertraut gemacht, um sie effektiver zu nutzen und bessere Mixing-Entscheidungen zu treffen.

Richtige Gain-Struktur und Grundlagen von EQ und Kompression: Du lernst die Bedeutung einer richtigen Gain-Struktur, um Übersteuerungen zu vermeiden und die Klarheit im Mix zu bewahren. Außerdem erwirbst du grundlegende Kenntnisse von EQ und Kompression, um deinen Mix zu formen und die Dynamik effektiv zu steuern.