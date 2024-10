Ein kurzer Recap

Studioszene – Tag 3

Finaler Countdown!

Bereits um 10.00 Uhr strömten die Besucher zu den Veranstaltungen der Gear Stage, der LEaT Academy und den Studioszene-Masterclasses. So auch zur ersten Veranstaltung des Tages von Dom Rivinius. Der renommierte Produzent hat sich in den letzten Jahren intensiv mit dem koreanischen Musikmarkt beschäftigt und sich auf K-Pop-Produktionen spezialisiert. In dieser Zeit hat er mehrere erfolgreiche Tracks für bekannte Künstler produziert. In seiner exklusiven Masterclass nahm er uns mit hinter die Kulissen und zeigte visuell als auch klanglich, wie er bei K-Pop Produktionen vorgeht und welche Arrangements spannend sind. Besonders auf catchige Konzepte und klangliche Individualität wird bei Produktionen in diesem Genre viel Wert gelegt. Da dieser Pitching-Markt nach ganz eigenen Mechanismen funktioniert, ist es unerlässlich hervorzustechen und bereits bei der Konzeption eine klangliche Signatur mit einzuarbeiten, die für koreanische Bands klanglich und visuell choreografisch inszeniert gut funktioniert. Wie man auf solche kreativen Konzepte kommt, welche PlugIn wichtig sind und dass eigentlich alles erlaubt ist, was letztendlich den gewünschten Klang erzeugt, zeigte der Produzent step by step. Das Genre K-Pop darf sich zukünftig wohl über viele neue Hörer und Produzenten freuen.

Welcome Julia Borelli! Die Mixing und Mastering Ingenieurin (Anyma, Kevin de Vries) gab eine praktische Demonstration anhand eines von ihr gemischten und gemasterten Tracks. Sie gab tiefere Einblicke in ihre Mischtechniken, die sie in Logic Pro einsetzt, um ihren unverwechselbaren Signature Sound zu erzielen. Vor allem ein klarer, bewusst aufgeräumter Bassbereich sei wichtig, um beim low-cut nur die noices zu entfernen, die nicht gebraucht werden und insgesamt die Klangcharakteristik zu erhalten, die man im Mix erzielen möchte. Um strukturiert und schnell in den Mix einzusteigen, zeigte Julia auch, wie sie ihr Mixing Template aufgebaut hat und mit welchen Mixing-Gruppen sie arbeitet, um am Ende einen ausbalancierten und zusammenhängenden, fesselnden Endmix zu erstellen.

Rockig wurde es dann bei der abschließenden Masterclass! Wie man Rock und Metal in the Box produziert und wieso viele aktuelle auf den Metal-Trend im Pop aufspringen, zeigte uns Henning Verlage in seiner Session. Nicht zuletzt durch Bands wie Electric Callboy und Babymetal erhält der Metal-Sound gerade wieder Einzug in die kommerzielle Musik, weshalb auch Künstler wie Bülent Ceylan und Nino de Angelo, die er beide produziert hat, erfolgreiche Alben in dem Genre der härteren Gangart veröffentlicht haben. In seiner Masterclass zeigte uns der erfolgreiche Produzent auch seinen Workflow, der die Schritte Produktion, Mixing und Mastering in einem Gang beinhaltet.

Mit Messe-Ende, leerten sich so langsam wieder die Hallen. Wir bedanken uns bei allen Besuchern, Teilnehmern und freuen uns, euch kommendes Jahr wieder begrüßen zu dürfen! Bis zur Studioszene 2025!